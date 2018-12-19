أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن الإنجازات الرياضية التي تحققت هذا العام جاءت بفضل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتوجيهات ومتابعة رئيس مجلس الإدارة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.وأوضح عقب ترؤسه ظهر اليوم (الأربعاء) أعمال الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية السعودية، أنهم يتطلعون للمزيد من استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية خلال الفترة القادمة.وقال: «نطمح للمزيد من الإنجازات الرياضية في المحافل المختلفة»؛ مشيراً إلى أنهم ناقشوا المعوقات التي واجهتهم خلال 2018م لتلافيها العام القادم.وكشف الأمير عبدالعزيز الفيصل أنهم في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية سيدعمون الاتحادات الـ16 الجديدة بالمنشأت والملاعب، التي تضمن لهم القيام بأعمالهم على أكمل وجه، مبيناً أن الدور الأكبر يقع على الاتحادات لنشر الألعاب بين أوساط المجتمع السعودي.وشهدت الجمعية إعلان تشكيل عدداً من اللجان التي ستساهم في تطوير وتنظيم عمل اللجنة الأولمبية، وربط جسور التواصل بين الاتحادات المحلية واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية.وسيترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بعضوية الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان، وعبدالإله الدلاك، والدكتور رجاء الله السلمي، والدكتور إبراهيم القناص.كما سيرأس الأمير عبدالعزيز الفيصل لجنة العلاقات الدولية، بعضوية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، وبندر السفير، وهادي صوعان.فيما ستكون الأميرة ريمه بنت بندر رئيساً للجنة المرأة التي تضم عبير الفوتي، ورشا الخميس، وهايدي العسكري، ومنى شهاب.فيما يترأس عبدالإله الدلاك لجنة التدقيق، بعضوية محمد الجندل ومحمد الفايز.وترأس الدكتور رجاء الله السلمي لجنة الإعلام والتسويق، بعضوية الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله، والدكتور شاكر الذيابي، وهاني الغفيلي، والدكتورة رزان بكر.وكرَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي في ختام أعمال الجمعية، رؤساء اتحادات الفروسية والكاراتيه وألعاب القوى والرماية ورفع الأثقال، والتي حقق لاعبوها ميداليات متنوعة في دورة الألعاب الآسيوية «جاكرتا2018»، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب «بوينس آيريس2018».