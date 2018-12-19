قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل ستدرس قرار أمريكا بسحب قواتها من سورية، وسوف تعمل على ضمان أمنها.وقال نتنياهو في بيان، إنه تحدث خلال اليومين الماضيين مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته بشأن عزم الولايات المتحدة سحب قواتها من سورية.وتابع «سندرس الإطار الزمني والكيفية التي سيتم بها ذلك».من جهة ثانية قال نتنياهو، اليوم، إن جماعة حزب الله أغلقت مصانع لتطوير صواريخ دقيقة التوجيه، لكنها تعمل على توريط لبنان في شبكة أنفاق عبر الحدود.وجاء حديث نتنياهو قبل ساعات من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول حزب الله المدعوم من إيران.