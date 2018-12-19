قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة تقوم بإجلاء كل موظفي وزارة الخارجية من سورية خلال 24 ساعة، وذلك بعدما قال البيت الأبيض إنه بدأ سحب القوات الأمريكية.وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تعتزم سحب القوات من سورية بمجرد اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد تنظيم داعش، وأن من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات من سورية بين 60 و100 يوم.وذكر المسؤول أن القرار جاء بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره التركي طيب أردوغان يوم الجمعة، وقال «كل شيء حدث بعد ذلك هو في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تلك المكالمة».