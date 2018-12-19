تفقد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم (الأربعاء)، قرية منطقة تبوك التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر القرية وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، الذي قدَّم شرحاً عن قرية منطقة تبوك التراثية وما تضمه من أقسام وأجنحة.واطلع أمير المنطقة على المجلس الرئيسي والمعرض والبيت الصحراوي، وأماكن الحرفيين والبيوت الساحلية، إلى جانب المسرح الرئيسي في القرية.وقد روعي في بناء القرية استخدام المواد الخاصة بالمنطقة من أحجار تبوك، وكذلك الطراز المعماري لمحافظات الداخل ومحافظات الساحل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إنشاءها، حيث تقع على مساحة 6500 متر مربع، وروعي في تصميمها أربعة عناصر رئيسية تشكل الطبيعة الجغرافية والتاريخية للمنطقة، وما يميزها من طبيعة تُشكل تنوع في كافة المواقع التي تمتد على ساحل البحر الأحمر والمحافظات الداخلية، وتتميز بموروث شعبي وثقافي، إلى جانب المواقع الأثرية التي تنتشر في مختلف المواقع، وتمثل حضارات متعاقبة لها خصوصيتها في الطراز المعماري، وأيضاً في الألوان الشعبية والأزياء.