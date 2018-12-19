أكد الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام الأردني المقدم عامر السرطاوي لـ«عكاظ» أنه وبمتابعة ما تم تداوله ونشره من مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض أحد الأشخاص من الجنسية السعودية للاعتداء عليه وسلبه؛ فقد تبين أنه لم تُسجل لدى أياً من وحدات الأمن العام في كافة المحافظات شكوى بهذا الخصوص ولم تردهم أية معلومات حولها.وأوضح السرطاوي أنه جرى التواصل مع سفارة المملكة العربية السعودية في عمَّان، وتبين أنه لم يرد إليهم أية شكوى أو معلومات بوقوع تلك الحادثة أو أية حادثة أخرى مشابهة.وكشف الناطق الإعلامي، أنه وبتدقيق رقم المركبة ومالكها الذي ظهر في الفيديو، اتضح أن آخر حركة سفر للمركبة ومالكها عبر الأراضي الأردنية كان المغادرة في شهر سبتمبر من العام 2015.