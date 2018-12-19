أكد نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح اليوم (الأربعاء) أن بناء جيش وطني محترف هدف رئيسي من أهداف الشرعية باعتبار القوات المسلحة صمام أمان البلد ورمز استقراره، مشيرا إلى الدور الكبير المنوط به في هذه المرحلة الحرجة مع قوات التحالف في الدفاع عن الهوية اليمنية من مشروع إيران التخريبي.جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن عبدالله النخعي.ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بضرورة تدارس الأوضاع الميدانية والعسكرية ومضاعفة الجهود لبناء الجيش الوطني وتوحيد إمكاناته.واستمع نائب الرئيس اليمني إلى المستجدات ومسرح العمليات وسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والآليات والجهود المبذولة في توحيد الجيش وإمكانات وهيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.وأكد نائب الرئيس اليمني أن بناء جيش وطني محترف هدف رئيسي من أهداف الشرعية باعتبار القوات المسلحة صمام أمان البلد ورمز استقراره وللدور الكبير المنوط به في هذه المرحلة الحرجة مع قوات التحالف في الدفاع عن الهوية اليمنية من مشروع إيران التخريبي.من جانبهما، أكد وزير الدفاع ورئيس الأركان بذل أقصى الجهود لترجمة توجيهات الرئيس اليمني، منوهين إلى جملة من القضايا والموضوعات العسكرية المرتبطة بمهماتهما.