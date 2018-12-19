وقعت شركة «ضوئيات المتكاملة»، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء اتفاقيتين جديدتين مع «زين السعودية»، أحدهما لتوفير خدمة النطاق العريض عالية السرعة للمنازل في مدن وأحياء جديدة، لعدد إضافي من المستفيدين والاخرى لتوفير خدمات الاتصالات لقطاع الأعمال.ووقع الاتفاقيتين كل من الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر, والرئيس التنفيذي لشركة «ضوئيات المتكاملة» الدكتور أحمد بن عباس سندي, وذلك في المركز الرئيس لشركة «ضوئيات المتكاملة» بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري, وعدد من قيادات الشركتين.وتُعد هاتين الاتفاقيتين حلقة مهمة من شأنها إحداث فارق نوعي على صعيد جودة الخدمات بتقنية الألياف الضوئية ورقعة انتشارها، لتوفير خدمات ربط وإنترنت عاليتا المستوى, في مختلف مناطق ومدن المملكة.وقال الدكتور سندي: «إضافة إلى مساهمتنا في رؤية المملكة 2030 في المبادرة الوطنية لنشر النطاق العريض، ستقوم شركة»ضوئيات المتكاملة«وشركة»زين السعودية" بتوفير خدمات الاتصالات لقطاع الأعمال في المملكة, الذي يشمل القطاعين العام و الخاص من جهات الحكومية و الشركات, بالإضافة إلى تقديم خدمة النطاق العريض للمنازل FTTHللمستفيدين في 4 مدن، هي: الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة, تخدم أكثر من 100 ألف منزل إضافي، ونوقع أن الاتفاقيتين ستكون, داعماً للنجاح المستمر لشراكتنا مع شركة «زين السعودية» وشبكة «ضوئيات المتكاملة» التي تتوسع لتصل إلى 75 الف كم حول المملكة.وأضاف أن الشركة ستدشن شبكة الألياف الضوئية لتصل إلى 744،500 منزل بحلول عام 2020.من جهته، أكد المهندس الدغيثر، أن الشركة تسعى دائمًا إلى توفير خدمات متميزة، بجودة عالية، مضيفًا أن «زين السعودية» تسعد اليوم بتوقيع اتفاقيتين نوعية هامة مع شركة متخصصة كشركة «ضوئيات المتكاملة»، لإيصال خدمة الألياف الضوئية إلى قطاع الأعمال، إضافة إلى أكثر من 180 ألف منزل في مختلف أنحاء المملكة، الذي سينعكس إيجاباً على انتشار خدمات النطاق العريض في المملكة، إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030".وأكد أن «زين السعودية» لن تدخر جهداً في سبيل تقديم خدمات متميزة تليق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.