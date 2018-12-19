حقق الجيش اليمني اليوم (الأربعاء) تقدماً جديداً في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة، بعد أيام من تحرير مركز المديرية، في إطار العملية العسكرية الواسعة لتحريرها بالكامل من مليشيا الحوثي الانقلابية.ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني اليمني شنت فجر اليوم هجوماً عنيفاً تمكنت خلاله من دحر المليشيا الانقلابية من قرى «آل معيض» و«آل الحماقي» غربي مركز مديرية باقم، ويجري حالياً تطهيرها من الألغام التي زرعتها المليشيات بكثافة في الممرات وفي منازل المواطنين.وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 30 عنصراً وجرح آخرين من مليشيات الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في الآليات والمعدات.وأضاف أن المليشيات الحوثية قامت بتفجير عدد من منازل المواطنين في تلك القرى وزرعت الألغام فيها بكثافة بمختلف الأحجام والأنواع وتهدف من خلالها للإضرار بالمواطنين وممتلكاتهم.ولفت إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني انتزعت أكثر من 200 لغم وعبوة ناسفة، وتواصل جهودها لانتزاع ما تبقى من الألغام في جميع المناطق المحررة تمهيداً لعودة المواطنين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.