وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بربط أوقات حضوره وانصرافه في ديوان الإمارة بهيئة الرقابة والتحقيق مباشرة عبر نظام البصمة، وإلزام جميع منسوبي الإمارة والمحافظين بذلك.وقال لمدير فرع الهيئة بالمنطقة عناد بن فارس الحويفي: «في إدارات منطقة نجران لا يوجد خط أحمر، ولا يوجد مكتب مقفل، ولا موظف مُحصَّن أو مستثنى، الجميع تحت النظام، بدءاً من إمارة المنطقة».وشدد أمير المنطقة على قيام الجهات الرقابية بواجباتها وتنفيذ مهامها بكل حرية وبكامل الصلاحيات، وفي جميع الجهات الحكومية.وأضاف: «من يحاول اعتراض عملكم أبلغوني عنه فوراً».