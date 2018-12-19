نظم قسم التدريب بإدارة الدفاع المدني بأملج بالتعاون مع كلية التميز بأملج اليوم (الأربعاء)، محاضرة عن المخاطر الكهربائية لمنسوبي الإدارة، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بأملج الرائد خالد العروي، ومدراء الشعب وأفراد الإدارة قدمها لهم المشرف على قسم الكهرباء في الكلية، حيث أشتملت على التعريف بالمخاطر الكهربائية، وكيفية التعامل السليم والآمن معها أثناء الحوادث، وفي نهاية المحاضرة قدم مدير الإدارة الرائد خالد العروي شكره لعميد الكلية وللعاملين في قسم الكهرباء على حسن الاستقبال، وعلى المعلومات القيمة التي قدمت لهم.