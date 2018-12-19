أفاد متحدث باسم شرطة جنوب أفريقيا اليوم (الأربعاء) بأنه تم إصدار أمر بالقبض على سيدة زيمبابوي الأولى السابقة جريس موغابي للاشتباه في ضلوعها في هجوم في حي راق في جوهانسبرغ العام الماضي.وبعد الكشف عن الاعتداء المزعوم بسلك كهربي في أغسطس 2017 منحت حكومة جنوب أفريقيا جريس موغابي حصانة دبلوماسية.لكن محكمة أسقطت الحصانة هذا العام بعد أن طعنت الضحية المزعومة وهي العارضة جابرييلا إنجيلز على الحكم.وذكر فيشنو نايدو المتحدث باسم الشرطة «بوسعي تأكيد إصدار أمر اعتقال جريس موجابي يوم الخميس الماضي» وأضاف أن الشرطة تسعى للحصول على مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) لتنفيذ الأمر.ولم يرد تعقيب من السيدة موغابي أو من السلطات في هاراري.وحين وقعت الحادثة في فندق فخم في حي ساندتون في جوهانسبرغ كان ينظر إلى السيدة موغابي كخليفة محتملة لزوجها روبرت البالغ من العمر 94 عاما الذي حكم زيمبابوي منذ عام 1980 حتى أطاح به انقلاب أواخر العام الماضي.ونفت جريس مهاجمة إنجيلز بالسلك الكهربي وقالت إن إنجليز «المخمورة مضطربة العقل» هاجمتها بسكين بعد أن ذهبت العارضة لمقابلة أبناء موغابي في الفندق.ووصفت جماعة أفريفورم للمحاماة التي تمثل إنجيلز نفي موغابي بأنه كذبة.وتوارت موغابي عن الأضواء منذ الإطاحة بزوجها في نوفمبر 2017.