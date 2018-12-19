أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك في مقر المديرية محاضرة بعنوان: (إدارة السلامة والصحة المهنية وفق معايير أوشا الدولية)، بالتعاون مع معهد السهم التصاعدي للتدريب بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك عميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني، ومدراء الادارات العامة وعدد من الضباد والافراد منسوبي الدفاع المدني.

لخصت المحاضرة أهمية السلامة والصحة المهنية لرجال الدفاع المدني، ودورها الوقائي في الحد من المخاطر والإصابات، والتقليل من آثارها الناجمة سواء في مكان العمل أو في مواقع الحوادث، بالإضافة إلى أهميتها في الوقاية من الأمراض الناتجة عن انبعاثات وغازات الحريق نتيجة احتراق بعض المواد.

وفي نهاية المحاضرة تم تبادل الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير سلمها العميد احمد الشهراني، والذي قدم شكره وامتنانه لمعهد السهم التصاعدي للتدريب على جهودهم وحرصهم على إقامة مثل هذه المحاضرات القيمة، والتي تعود فائدتها على الجميع، خاصةً في مجال السلامة المهنية.