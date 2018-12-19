أقر بلدي العاصمة المقدسة في اجتماعه أمس الاول، والذي تراسه رئيس المجلس مستور المطرفي وحضره اعضاء المجلس معالجة الأمانة مجاري السيول بمخططات ولي العهد (6-7). كما ناقش المجلس تعاميم أمانة المجالس البلدية ومحضر اللجنة الفنية كما تم تقديم عرض مرئي للإدارة العامة لتقنية المعلومات، بشأن نظام صور لمؤشرات الأداء (ذكاء المعلومات لمساعدة المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة)، ومن خلال رفع تقارير للمسؤولين بالوزارة المعنية.



وقد أقر المجلس دورة إعادة تأسيس البرنامج لوضع المؤشرات المستهدفة، ومدى تحقيقها بدلاً من المقارنة بالأعوام الماضية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والبيئة بشأن ورشة عمل معالجة الأثر البيئي للعمل الخيري، كما نوقش إنشاء حلقة مركزية للخضار والسمك في مخطط الشرائع، والتنسيق مع إدارة الطرق لعمل جولة في أحياء مكة المكرمة لإستكمال الصيانة للعديد من الشوارع. كما استعرض المجلس قرارات لجنة دراسة احتياجات القرى وتشتمل (رؤية جراب وقرية البيضاء) لحاجتها إلى الإضاءة وصيانة الطرق، وزيادة فترات جمع النفايات خاصة بعد هطول الامطار والسيول الأخيرة.



وأشار المجلس الى المشاركة التي كان صدى إيجابي في منتدى أمانة المجالس البلدية الأولى، والمشاركين من المجالات الأخرى.