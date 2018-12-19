استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم (الأربعاء) سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون.وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بجهود السلام والخطوات المتخذة في سبيل تحقيقه وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.وأشار هادي إلى دور المملكة المتحدة الإيجابي بالتعاون مع المجتمع الدولي في إنجاح ودعم مخرجات الحوار الوطني «الذي نأمل له التواصل والتنسيق في هذه المرحلة لتحقيق التطلعات المرجوة نحو السلام».من جانبه، نوه السفير البريطاني بجهود الرئيس اليمني ودعمه الصادق لإنجاح جهود السلام والذي انعكس إيجاباً في توجيهاته لفريق التشاور الحكومي في السويد والذي كان له الأثر في تحقيق التقدم في إطار بناء إجراءات الثقة، مؤكدا موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية.