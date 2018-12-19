أفاد مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم (الأربعاء) بأن الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه في غضون 40 يوما على توقيع الاتفاق في 11 ديسمبر سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر 10 أيام لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم.وتابع أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد.