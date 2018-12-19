رفع وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1440 ــ 1441هـ ، التي حملت في طيّاتها أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ المملكة.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : إن ميزانية هذا العام التي تعد أضخم ميزانية إنفاقيه تنموية ، جسدت حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على كل يحقق الرفاهية للمواطن السعودي ، وأن ما تضمنته من بنود وأرقام، تُعد محفزًا للحاضر والمستقبل، وتؤكد بفضل الله على قوة ومتانة اقتصاد المملكة الناجح باستراتيجية اقتصادية مدروسة وخطط تنموية ثاقبة ، سعت الدولة بتنفيذها خلال الفترة السابقة.وأضاف أن هذه الميزانية حملت مؤشرات تصاعدية ملموسة بفضل الله الذي أنعم على هذه البلاد المباركة من أمن واستقرار برعاية كريمة, واهتمام بالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، وهو ما يؤكد حرصهم على الانسجام في التطوير بمختلف القطاعات العسكرية لتكون في أتم الاستعداد لأداء الرسالة والمهمة للدفاع عن الوطن ومقدساته ومقدراته.واختتم الأمير خالد بن عياف تصريحه قائلاً :"مستمرين في العمل بمشيئة الله في وزارة الحرس الوطني لتحقيق ما تصبو إلية قيادتنا الرشيدة تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 وبجودة عالية، ونحن مستمرين في التطوير والبناء لخدمة الوطن والمواطن، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قائدنا خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الغالية رخاءها وأمنها واستقرارها.