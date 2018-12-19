أعلن طيران ناس، عن تسيير خط جديد ومباشر بين جدة وحائل برحلات يومية، حيث ‏سيبدأ الناقل الوطني السعودي اعتباراً من يوم الإثنين 07 يناير 2019، استجابة لرغبة الضيوف المسافرين في زيادة رحلات المنطقة الشمالية.وأكد طيران ناس أن تسييره لرحلات جديدة ومباشرة بين مطارات المملكة، لمواكبة طلبات المسافرين، وسعيه إلى توفير خدمات النقل الجوي لكافة أرجاء مدن ومناطق المملكة، وتوفيره خيارات واسعة أمام المسافرين، ومنحهم إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة على متن طيران ناس الذي يعتمد استراتجية توسعية لزيادة عدد رحلاته سواء الداخلية أو الدولية.وأوضح طيران ناس أن مشروع التطور الذي يشهده مطار حائل وسعيه على ربط مطارات المملكة ببعضها البعض، يحتم على الناقل المساهمة في توفير عدد من الرحلات الإضافية ‏ومعالجة قلة الرحلات بينها وبين بقية مطارات المملكة.ونوه إلى أن نمو عدد المسافرين على متن رحلات طيران ناس والطلب المتزايد على الرحلات بين المنطقة الغربية والشمالية، دفعنا إلى إضافة رحلة يومية مباشرة بين جدة وحائل.ولفت طيران ناس إلى أنّ المنطقة الشمالية تشهد تزايدًا مستمرًا في الطلب على الرحلات حيث تم تسيير ‏رحلة يومية إضافية جديدة، بين الرياض وحائل والآن تم إطلاق خط جديد من جدة إلى حائل.