العثور على السيارة المناسبة رجال الشرق الأوسط الذين يحبون سياراتهم الخارجية، والقيادة لمسافات طويلة بقدر ما يقضون وقتًا مع العائلة، يمثل تحديًا دائمًا لهم، لكن لا خوف بعد الآن، لأن فورد قد توصلت إلى إجابة لهذا الأمر مع الجيل الجديد من سياراتها على الطرق الوعرة.



ففي الوقت الذي تتربع سيارة فورد إكسبيديشن الجديدة على قمة عروض السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من شركة صناعة السيارات الأمريكية، هي أيضاً مجهزة بالتكنولوجيا والميزات التي تجعلها شركة رائدة في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على الطرق الوعرة.



وتضع فورد «العائلة أولا» مع سيارة إكسبيديشن في عام 2018، التي تتمتع بأرقى معايير الفخامة والأمان، ومجموعة من المزايا الرائعة على الطرق الوعرة، فضلاً عن المساحة والراحة التي تجعل من رحلة المغامرة إجازة لا تنسى. ومع هيكل السيارة الجديد كلياً، تم تزويد سيارة «الجيل الجديد من فورد إكسبيديشن» بمحرك جديد مزدوج سعة 3.5 لتر من نوع EcoBoost مزدوج توربو V6، والذي يوفر قوة 400 حصان وعزم دوران أفضل من 650 نيوتن متر من الفئة الأولى.



كما تقدم سيارة فورد إكسبيديشن الجديدة تقدماً تكنولوجياً، بفضل ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 10 سرعات، وفارق إلكتروني جديد محدود الانزلاق في الطرازات ذات الدفع الرباعي الذكي، لكن التمييز الحقيقي بين سيارة فورد إكسبيديشن الجيل الجديد من نظرائها هو نظام إدارة التضاريس سهل الاستخدام والجديد كليًا. وتتيح هذه الميزة الاحترافية للسائق الاختيار من بين 7 أوضاع قيادة مختلفة تسمح لسيارة فورد إكسبيديشن من الجيل الجديد بتكييف نظام القيادة الخاص بها مع ظروف الطريق المختلفة بشكل مريح، وبالتالي توفير السلامة الكاملة والراحة لجميع ركابها.



وبغض النظر عن الوضع العادي للاستخدام المنتظم، تأتي سيارة فورد إكسبيديشن من الجيل الجديد مع العديد من الأوضاع المفيدة الأخرى، بما في ذلك وضع الرياضة عندما تكون هناك حاجة إلى السرعة، ووضع اقتصادي عندما يكون الاقتصاد في استهلاك الوقود مطلوبًا.



وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، جهزت الشركة سيارة فورد إكسبيديشن من الجيل الجديد مع «وضع الرمل»، الذي يستهدف القيادة في الظروف الرملية الناعمة الموجودة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بعد أن تمت تجربتها في صحاري الإمارات العربية المتحدة، ويضمن هذا الوضع أنك لن تجد نفسك عالقًا في الصحراء.



ويأتي الجيل الجديد من فورد إكسبيديشن، مع المساحة والراحة الأفضل في فئتها. وتوفر سيارة «إكسبيريانس فورد إكسبيديشن» مقصورة أنيقة للصف الثاني والثالث في المقاعد الخلفية، مع إمكانية طي مقاعدها الخلفية بشكل مسطح عند الضغط على زر لتوفير غرفة شحن إضافية.



إضافة إلى عدد من الميزات، منها، Apple CarPlay، وشحن لاسلكي، وستة منافذ USB، ونظام ترفيه خلفي مسند الرأس المزدوج، ونظام صوت Bang & Olufsen مكون من 12 سماعة، وفتحة سقف بانورامية، و15 حاملًا للمشروبات لجميع أفراد العائلة.



كما يأتي الجيل الجديد من سيارة فورد إكسبيديشن بميزة الكشف عن تفادي الاصطدام، ونظام الإنذار والتنبيه في الأماكن العمياء، وكاميرا بزاوية 360 درجة لإعطاء السائق نظرة شاملة لكل ما يحدث حوله السيارة.



ومع التكنولوجيا المتطورة التي تدعم مستوياتها الرائدة في فئتها من الراحة والرفاهية، فإن سيارة الجيل الجديد من فورد إكسبيديشن هي المرشحة الواضحة عندما يتعلق الأمر بالعائلة.