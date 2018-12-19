طالب عدد كبير من القدساويين، إدارة النادي برئاسة مساعد الزامل التصدي للشائعات التي طالت النادي، وتحديدا عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مقدمتهم قائد الفريق البرزايلي إلتون جوزيه والمهاجم هارون كمارا، بعد الأنباء التي تم تداولها حول وجود عدد من العروض المقدمة لهم للأنتقال من نادي القادسية إلى أندية آخرى، وعلى الرغم من نفي إدارة نادي القادسية في وقت سابق من التفريط في المهاجم هاورن كمارا، إلا ان الأنباء مازالت تترد بين الحين والآخر.

من جهته، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، تدريباته استعدادا لملاقاة التعاون بعد غد (الجمعة)، ضمن الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحت قيادة المدير الفني للفريق البلغاري إيفايلو بيتيفا، وأجرى الفريق تدريباته المسائية ركز خلالها المدرب على الجوانب اللياقية، كما طبق اللاعبون بعض الجمل التكتيكية التي فرضها عليهم المدرب خلال التدريبات، والتسديد من الركلات الحرة والكرات الثابتة، بمشاركة جميع اللاعبين، فيما واصل الحراس تدريباتهم الخاصة مع مدرب الحراس، وشهدت التدريبات حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الجماهير القدساوية التي حرصت على التواجد من أجل دعم اللاعبين قبل مباراة التعاون يوم (الجمعه) ضمن الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت بعثة الفريق القدساوي قد وصلت إلى الخبر بعد نهاية مباراة أحد، والتي كسبها الفريق بثلاثة أهدف مقابل هدف، ولم يتمكن مدرب الفريق بيتيفا من إعطاء اللاعبين راحة بعد نهاية المباراة بسبب ضيق الوقت.