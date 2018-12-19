حقق ميناء رأس الخير ارتفاعاً في إجمالي الطنيات الصادرة والواردة لشهر نوفمبر لعام 2018 بنسبة زيادة بلغت 70% عبر مناولته (585.279) طناً، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017.في حين حقق الميناء ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي مناولة الطنيات الواردة لشهر نوفمبر لعام 2018، والبالغة (152.584) طنا، بنسبة زيادة بلغت 2.304% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017.ويأتي هذا الارتفاع بنسب المناولة في إطار مساندة ميناء رأس الخير لمشروع مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، حيث استقبل الميناء سفينتين محملتين بمادة الحجر المجروش لاحتياج البنى التحتية للمشروع، وكذلك زيادة الطنيات المناولة لمادة الفوسفات لعام 2018، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ (موانئ) الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها وإمكاناتها، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أن ميناء رأس الخير يسعى إلى خدمة جميع المشاريع التي تخدم المدينة الصناعية برأس الخير وما جاورها، وذلك عبر تسهيل الإجراءات المتبعة ورفع كفاءة العمليات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالميناء.ويتميز الميناء بموقعه الإستراتيجي وقدرته على القيام بمناولة مختلف أنواع البضائع بكفاءة عالية، الذي يقوم بتوفير خدمات متكاملة لمدينة رأس الخير الصناعية والمناطق المجاورة لها وإيصال منتجاتها التعدينية لمختلف الأسواق العالمية بدقة وكفاءة عاليتين مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة بأحدث الموانئ العالمية.