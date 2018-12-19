أبدى مكتب الأمم المتحدة للتنسق للشئون الإنسانية بالعاصمة المؤقتة عدن (الأوتشا - عدن) أندريا ريكيا اليوم (الأربعاء) إعجابه بالخدمات الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعياداته الطبية في الساحل الغربي للنازحين في مخيمات مديريتي الخوخة والمخا التابعتين لمحافظتي الحديدة وذلك أثناء زيارته للعيادات أمس (الثلاثاء).وأفاد مصدر مسؤول في مكتب الأمم المتحدة بعدن لـ«عكاظ» بأن ريكيا اطلع على تقارير واقعية لحجم الخدمات التي تقدمها عيادات مركز الملك سلمان، وتلمس ارتياحاً كبيراً من النازحين في المخيمات الذين أكدوا أن هناك اهتماماً صحياً وإغاثياً من مركز الملك سلمان، لافتاً إلى أن الوفد الأممي اطلع على حجم الدعم المقدم والتحديات الإنسانية التي تواجه النازحين والحاجات المطلوبة لحالات الطوارئ من الجرحى والمرضى وآلية نقلهما إلى عدن.وتفقد الوفد الأممي بحضور مدير مكتب العيادات التابع لمركز الملك سلمان الدكتور رفعت هيج وعدد من المسؤولين اليمنيين، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل هيج أوضح له أهمية المركز وما يقدمه لمديرية الخوخة والمديريات المجاورة بما فيها المناطق الجبلية التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا منها مديريات مقبنة وشرعب وجبل رأس والجراحي وحيس وزبيد وبيت الفقيه.