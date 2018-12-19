تنظّم الهيئة العامة للثقافة فعالية «نغمة وطن» مساء يوم (الخميس) القادم الموافق 20 من ديسمبر الجاري، في مسرح جامعة دار الحكمة بجدة، وذلك ضمن نشاطها المكثّف لتوفير فعاليات ثقافية متعددة بألوان مختلفة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.

وتوفر الهيئة من خلال الفعالية عروضًا فريدة عبر شاشة تلفاز بالشكل القديم، لتقدم من خلالها حضارة المملكة العربية السعودية على مدى الأجيال. كما سيعرض خلال الفعالية مجموعة من الألوان الفلكلورية من مختلف مناطق المملكة المتنوعة مع اختلاف أزمنتها، بالإضافة إلى عروض تعبيرية عن نهضة المملكة في كافة مجالاتها وعلى مختلف الأصعدة، وسيتخلل العرض تقديم أعمال فنية متنوعة، منها أعمال الموسيقار طارق عبد الحكيم وعيسى الاحسائي.

وتعتبر فعالية «نغمة وطن» إحدى الفعاليات الثقافية المجانية التي نهجت الهيئة منذ تأسيسها على تقديمها للجمهور والمهتمين، وذلك من منطلق حرصها على تشجيع التواجد والحضور في مثل هذه الفعاليات، التي تعرّف بمحتواها على فنون الماضي والحاضر وحكايا الآباء وذكريات الأجداد بطريقة مبتكرة وحديثة.

وتهدف الهيئة العامة للثقافة من خلال فعالية «نغمة وطن» إلى تعزيز المعرفة بالإرث الفني للمملكة العربية السعودية وتطوره عبر الزمن، مع تطعيمها بلمحات ثقافية وعمرانية من مختلف مناطق المملكة، وعبر مواهب سعودية صاعدة.