أكد مدير عام فرع وزارة النقل في عسير المهندس مطلق الشراري، أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة بعقبة ضلع التي تربط بين منطقتي عسير وجازان بلغت حتى اليوم (الأربعاء) 80%، واعداً بأنه سيتم افتتاح الطريق لمستخدميه يوم (الأحد) القادم. وقال بأن نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال حريص كل الحرص على متابعة الأعمال أولاً بأول، حيث زار الموقع منذ بداية العمل فيه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، ثلاث مرات وكان من ضمنها زيارته صباح اليوم للإطلاع والمتابعة عن قرب، مضيفاً أنه من المتوقع أن تصل نسبة إنجاز العمل غداً مانسبته 90% وذلك عندما تستكمل المرحلة الثانية من تفجير الصخور. مشيراً إلى أنه لا يوجد فترة تمديد أخرى، وستتم المحاولة لافتتاح الطريق قبل الموعد النهائي بيوم بإذن الله.



وأوضح الشراري أنه سيتم خلال إغلاق الطريق الحيوي، إنجاز 100ألف م٣ من الكميات المستهدفة وهي الصخور المتحركة التي تسبب الخطر الجسيم على سالكيه، وتمثل ما نسبته 20%، من كامل الكميات المستهدفة والتي تبلغ 500 ألف م٣، بينما سيتم تنفيذ الـ 400 ألف م٣ الأخرى خلال افتتاح الطريق وستكون بلا خطورة.