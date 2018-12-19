احتفالاً بقيادة المرأة، وتعزيزاً لأواصر الصلة مع عميلاتها، أجرت سيارات «جيلي» استفتاء على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان: «أي جيلي أنتِ؟»، دعت من خلاله المشتركات إلى اختيار سيارة «جيلي» المفضلة لديهن.



وقد حصلت إمجراند x7 سبورت الرياضية المتعددة الاستعمالات الأنيقة من الداخل والرياضية من الخارج على أغلب الأصوات، مقارنة مع سيارات «جيلي» الأخرى التي اشتملت على: إمجراند 7 السيدان الاقتصادية، وإمجراند GS الرياضية المتعددة الاستعمالات، وإمجراند GT السيدان الرياضية.



وتقديراً لتفاعل المشتركات بالاستفتاء، قدمت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة الوكيل الوحيد لسيارات «جيلي» في المملكة مجموعة من الجوائز من خلال عملية سحب، فازت بها حوارء المحمد صالح من الأحساء بالسحب على الجائزة الكبرى، وهي سيارة جيلي GS الرياضية المتعددة الاستعمالات. كما فازت ست سيدات أخريات بساعات آبل وثلاثة أجهزة آيفون.



يذكر أن سيارات جيلي تتوفر في فئات مختلفة، تتراوح ما بين السيدان العائلية الفخمة إلى الرياضية المتعددة الاستعمالات لتناسب حاجات العملاء، وهي مجهزة بتجهيزات عالية المواصفات بحيث تقدم للمستهلك أفضل صفقة للرفاهية.



عن سيارات «جيلي»:



استحوذت مجموعة جيلي على شركة ڤولڤو للسيارات في العام 2010، ومنذ ذلك الوقت تشارك ڤولڤو في تطوير وتنمية وتصميم سيارات جيلي الحديثة. ومن خلال حصة تبلغ 49.9% أصبحت جيلي الشريك الإستراتيجي الأجنبي الحصري لسيارات بروتون، والتي تأمل بإحيائها في السوق الماليزية وإعادة تصديرها إلى أسواق جنوب شرق آسيا. كما أنها تملك لوتس البريطانية والشركة المصنعة لتكاسي لندن الشهيرة، التي هي بصدد أن تصبح سيارات كهربائية 100%، وهي تملك أكبر حصة في مرسيدس بنز بنسبة 9.69%. ولا يتوقف طموح جيلي على الطرقات بل يمتد إلى السماء، فقد أضافت جيلي بنهاية العام 2017 لمحفظتها شركة السيارات الطائرة الأمريكية تيرافيوجيا، التي تخطط لإطلاق سيارتها الطائرة الأولى في العام 2019.