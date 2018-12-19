هنأ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة صدور ميزانية المملكة 2019 الداعمة لمسيرة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأضاف الفالح أن الميزانية تضمنت تخصيص قرابة 33 مليار ريال للإنفاق الحكومي في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، أي بما يزيد على ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.جاء ذلك في تغريدات عبر حساب وزير الطاقة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».