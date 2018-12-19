تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى المرتفعات الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وشرق المملكة. هذا ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء).كما أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.