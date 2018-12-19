وقع رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ عقدا مع رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية الدكتور راكان الحارثي لتنظيم وتشغيل دوري المدارس لكرة القدم، على مستوى مناطق المملكة لمدة خمس سنوات للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة بمشاركة أكثر من 500 ألف طالب من مختلف مناطق المملكة، على أن تجرى منافساته خلال الفترة من يناير حتى أبريل القادم من عام 2019. بدوره أكد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ عقب توقيع اتفاقية دوري المدارس أن هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا دعم وتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي مكننا من تحقيق هذه القفزة التي تهدف لتطوير الكرة السعودية.«عكاظ» رصدت آراء الرياضيين الذين تحدثوا بشفافية وواقعية عن تلك الخطوة التي ستقدم الفائدة للكرة السعودية في المستقبل.بداية، علق النجم الدولي السابق سامي الجابر على إقرار دوري المدارس بأننا سبقنا العديد من الدول المتطورة رياضياً ولكننا توقفنا، والآن تتاح الفرصة لمواهبنا لإبهار العالم، ودوري المدارس كان المصدر للعديد من الأسماء التي حققت إنجازات وطنية في كرة القدم قبل أكثر من 25 عاما، مبينا أن ‏كشافي الأندية كانوا دائماً في مقدمة حضور كافة الدوريات المدرسية للظفر بالمواهب، موضحا أنه في كوريا واليابان اعترفوا أن دوري المدارس والجامعات كان وراء تطور لعبة كرة القدم لديهم، ولنا أن نعرف أن النجمين هيديتوشي ناكاتا، والحارس يوشيكاتشو كاواجوتشي ‏حضرا من دوري المدارس اليابانية.وأضاف قائلا: «حصلنا على كأس الأمم الآسيوية ثم وصلنا إلى كأس العالم عندما كنا نمنح دوري المدارس ما يستحقه من اهتمام، ‏هم طبقوا الفكرة بعدنا وسبقونا والآن عدنا وستعود -بإذن الله- الصدارة والريادة في القارة للسعودية».فيما أكد المحلل الرياضي سعود الحماد ‏أن تنظيم دوري المدارس على مستوى مناطق المملكة ومشاركة أكثر من 5 آلاف طالب من سن 12 إلى 18 وبدعم من قيادتنا الرشيدة ومتابعة وتخطيط من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، وبرعاية شركة صلة الرياضية يعتبر خطوة إيجابية وغير مسبوقه لاكتشاف جيل جديد من المواهب السعودية التي سوف تخدم الكرة السعودية مستقبلا، وهذا ما كنا نطالب به كمسؤولين ومشرفين سابقين عن النشاط الرياضي في التعليم، مبينا أنه خلال مواكبته قبل التقاعد وعند الإشراف والتنظيم على البطولات والمنتخبات المدرسية تم اكتشاف عدد من المواهب التي أصبح لها جولات وصولات على مستوى الأندية والمنتخبات على سبيل المثال النجوم عبدالله الجمعان، ومهند وناجي مجرشي، وياسر المسيليم، وراشد المقرن، وسعد الحارثي، وعبدالعزيز الدوسري، ومحمد البريك، وعدد كبير من البراعم الذين تم اكتشافهم في بطولات الشركات عندما كانت ترعى البطولات المدرسية، لكن خلال السنوات الماضيه قل الاهتمام بتنظيم البطولات المدرسية وأصبحت الأندية تبحث عن اللاعب الجاهز الموجود ضمن كشوفات الأندية.وأضاف قائلا: «أتمنى أن يشرف على هذه البطولة أصحاب الاختصاص مع وجود خبراء ومدربي إعداد مختصين في كرة القدم ومن دول متقدمة في اللعبة».وشكر الحماد القيادة السعودية والرياضية على هذا الاهتمام والدعم اللا محدود لعودة هيبة الرياضه السعودية، وخاصة كرة القدم ومن أجل الاستفادة الحقيقية والمثمرة من المواهب غير المنتمية للأندية، وتسهم في دعم الكرة السعودية على مستوى القارة الآسيوية.من جهته، قال الحارس الدولي السابق محمد الدعيع إن هذه الخطوة رائعة من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ لأن أغلب اللاعبين المميزين بالرياضة السعودية، هم من خريجي المدارس، متمنيا من الجميع الاهتمام بهذا المشروع ليعود بالفائدة على الرياضة السعودية مستقبلاً، وسيكون تأثيرها واضحاً وبشكل كبير على الكرة السعودية في القارة الآسيوية. وأخيرا، أوضح المدرب الوطني إبراهيم الرشودي أن شح المواهب التي بدأت تظهر في الفترة الماضية كانت تحتاج لدوري المدارس الذي بلاشك سيفرز لنا المواهب ومن ثم ابتعاثها لصقلها وتقديمها بشكل احترافي يساهم في نقل الكرة السعودية للعالمية، بشكل أسرع وهذا القرار حتماً سيكون نقلة كبيرة للكرة السعودية على مستوى الأندية والمنتخبات وستعود الكرة السعودية بشكل أفضل على مستوى القارة الآسيوية.واستشهد الرشودي بدوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA الذي يعتمد على مواهب خريجي الجامعات، وبكل تأكيد الجامعات مصدرها المدارس، مبينا أن مشروع دوري المدارس رائع رغم تأخرنا فيه لكن أقول، تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً.