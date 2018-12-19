رفضت شرطة منطقة حائل، والمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة توضيح ما يتم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماع حول اتهام سيدة لزوجها بتعمُّد إحراق سيارتها الجديدة التي اشترتها تقسيطاً على راتبها بعد أن رفض قيادتها للسيارة، مشيرة إلى أنها قامت بشراء السيارة، وكانت تستعد للحصول على رخصة القيادة من مدرسة تعليم القيادة للنساء بحائل وفقا لما هو متداول.



وتواصلت عكاظ مع المتحدث الرسمي لشرطة حائل والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة لايضاح القضية ودحض الاشاعات.



في المقابل أكد اللواء ركن والخبير الاستراتيجي والأمني الدكتور علي الرويلي في تصريح سابق لـ«عكاظ»،أن المتحدث الإعلامي له دور كبير في القضاء على الشائعات، وإيضاح المعلومات للمتلقي، عبر تواصله مع الوسائل الإعلامية المتنوعة بشفافية ووضوح، لافتا إلى أن المتحدث الأمني تعظم مسؤوليته كون المعلومات الأمنية تعكس واقع وحال القضية الأمنية.



ونوه الدكتور الرويلي إلى أن سرعة تفاعل المتحدث الإعلامي مع القضايا والأحداث تساعد في دحض الشائعات، ومنع اجتهادات بعض الإعلاميين ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وشدد على أن الوسائل الإعلامية يتحتم عليها العمل بأمان وإيمان برسالتهم، وبما ينشره المتحدث الإعلامي من تصاريح رسمية وبيانات إعلامية، بحيث تنقل ذلك دون تحريف أو تزييف يخدم جهات معادية، أو يغير في واقع القضية والحدث.