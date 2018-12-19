أجمع أعضاء الوفد الإعلامي السوداني، على نجاح المملكة بامتياز في تنظيم فعاليات «فورمولا إي» في الدرعية، مؤكدين أنها أبهرت العالم بدقة التنظيم الاحترافي، على مستوى السباق والفعاليات المصاحبة، التي أضفت بعداً مختلفاً ونكهة خاصة حولت مسار الرياضة إلى كرنفال ثقافي وتراثي تاريخي، وعكست أجمل صورة عن السعودية، وقدرتها على احتضان الفعاليات الكبرى في شتى المجالات. مستشار تحرير صحيفة (اليوم التالي) هيثم كابو، والمذيعة ومقدمة برنامج «بحث عن هدف» رئيسة القسم الرياضي بقناة النيل الأزرق ميرفت حسين الصادق، اتفقا على أن السعودية أبدعت في التنظيم الذي لم يقل عن تنظيم مثل هذه الفعاليات بالدول الأوروبية. وقالت ميرفت إن الاهتمام الجماهيري والجوانب الثقافية والتراثية منحت السباق نكهة مختلفة. وأضافت «كانت فرصة سانحة لنا كإعلام سوداني لحضور الحدث الفريد الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة العربية، ومثل تظاهرة إعلامية التقى فيها إعلاميو دول العالم»، مشيرة إلى أن الفعاليات المصاحبة في البجيري والدرعية التاريخية لا تقل روعة عن «الفورمولا»، من واقع إتاحتها للجميع مشاهدة المملكة بشكل مختلف مما اعتادوا عليه. وقدمت ميرفت شكرها للمملكة حكومة وشعباً ووزارة الإعلام والسفارة السعودية بالخرطوم وهيئة الرياضة على الحفاوة. ويرى مدير تحرير صحيفة (قوون) محمد الجزولي، أن المملكة طبقت شعار «فكر عالمياً وطبق عالمياً» على أرض الواقع خلال فعاليات الفورمولا إي. وأضاف «لقد أبهرتنا السعودية بدقة التنظيم. شكراً للهيئة العامة للرياضة، شكراً وزارة الإعلام السعودية». ولفت الكاتب الصحفي بجريدة (الزعيم) ناصر بابكر، إلى أن تنظيم الفورمولا فاق مستوى الخيال لفعالية عالمية، تنظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتابع «ظننا أن تواجه السعودية بعض الصعوبات، ولكن أدهشتنا وأدهشت العالم بتنظيم رائع على درجة عالية من الاحترافية، وقدمت نفسها للعالم في أبهى صورة. الفعاليات المصاحبة للسباق أضفت عليه نكهة مميزة، ما جعله نقطة تحول في مسار هذه الرياضة بجعلها كرنفالاً ثقافياً، تراثياً، تاريخياً شاملاً». رئيس تحرير موقع (سبورت 249)، المنسق الإعلامي للاتحاد العربي لكرة القدم في السودان، الصحفي بجريدة الصدى بابكر عثمان، أكد أن التنظيم كان دقيقاً في مختلف الجوانب، وكل شيء كان مرتباً، ويؤكد أن المملكة قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات مستقبلاً. وزاد «أكثر ما أعجبني الشباب السعودي المتطوع للعمل مع اتحاد السيارات وهيئة الرياضة، ورغبتهم الحقيقية في عكس أجمل صورة عن بلادهم، واحتفالهم المميز عقب نجاح الفعالية مع رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، وسط عبارات (ون تيم ون دريم) بفرحة عفوية أكدت الرغبة في النجاح بين القيادة والشباب».وقال رئيس القسم الرياضي بصحيفة السوداني حسن بشير، إن المملكة نجحت في تنظيم عالمي يليق بالفعالية المتابعة في جميع دول العالم. الصحفية هيام تاج السر، وصفت نجاح السعودية في تنظيم فورمولا إي بـ«منقطع النظير»، وقالت إنه جاء احترافياً في كل جوانبه، إذ ظهرت الحلبة في حلة زاهية متفوقة على حلبات أخرى عالمية، معتبرة أن الجمهور السعودي منح الفعاليات رونقها.