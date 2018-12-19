علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي هشام ناظر رصدت مبلغ 100 مليون ريال من أجل إتمام التعاقدات الشتوية بدعم من قبل الهيئة العامة للرياضة، وتهدف الإدارة الاتحادية إلى تدعيم صفوف الفريق الذي تنتظره مباريات حاسمة محليا وخارجيا، وتتطلع إدارة النادي لظهور الفريق بالصورة الفنية التي ترضي طموحات محبي العميد. وكان المدرب بيليتش حدد احتياجاته الفنية لتقوية الفريق بعناصر فنية تشكل إضافة مميزة مع كتيبة النمور الحالية.وأوضحت المصادر ذاتها أن المدرب الاتحادي بيليتش أوصى باستقطاب 10 لاعبين: 6 أجانب، و4 محليين مع إمكانية جلب المزيد من اللاعبين إذ دعت الحاجة لهم، ويهدف المدرب الكرواتي لتغيير خريطة الفريق بما يتناسب مع المرحلة القادمة التي سيخوض خلالها العميد مباريات حاسمة سواء على مستوى كأس الملك، أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أو كأس السوبر السعودي المصري، إلى جانب دور المجموعات في مسابقة كأس دوري أبطال آسيا، إذ تطمح إدارة العميد لتوفير كافة الإمكانات الفنية التي تكفل المنافسة بقوة على باقي بطولات الموسم. وأكدت المصادر نفسها صرف الإدارة الاتحادية راتب شهر لكافة منسوبي النادي في إطار إيفاءها بالالتزامات المالية المطلوبة، إلى جانب مكافأة الفوز للاعبين عن مباراة الباطن الماضية التي نجح من خلالها الفريق الاتحادي في تحقيق أول انتصار في بطولة الدوري، وتسعى لمواصلة تحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصارات فيما تبقى من مباريات، إذ وعدتهم بمكافأة مجزية في حال تحقيق الفوز في مباراة النصر بعد غد (الجمعة) على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفين.