طالبت جماهير نادي الرائد، عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة المقدوني بيسينك هاسي، بأهمية الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وعدم التفريط في نقاط الحزم، في المواجهة المهمة التي ستقام غداً (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والظهور بصورة جديدة بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية للفريق، وآخرها أمام النصر عندما خسر بـ4 أهداف نظيفة، الأمر الذي جعل رصيده يتجمد عند 12 نقطة، من 12 مواجهة، مع احتفاظه بلقاء مؤجل أمام الغريم التقليدي نادي التعاون وذلك مساء (الثلاثاء) القادم. وكانت حصيلة لقاءاته 6 خسائر و3 انتصارات، و3 تعادلات، جعلته في المركز الـ13.المطالب الجماهيرية طالت أعضاء الشرف بحثهم على ضرورة الاقتراب من الفريق ودعمه ماديا ومعنويا، من خلال رصد مكافآت للفوز وحضور التمارين بشكل يومي لشحذ همم اللاعبين وبث الروح المعنوية في نفوسهم، في ظل الفشل الإداري الذي يعيشه النادي في الوقت الراهن، على حد قولهم، نتيجة عدم قدرة الإدارة على تسيير شؤون الفريق كما يجب، مشيرين إلى أن الفترة الحرجة التي يمر بها الفريق تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء من كافة الرائديين للخروج من هذه الأزمة، التي باتت تتكرر في كل موسم دون إيجاد حلول، باستثناء الموسم قبل الماضي، عندما حقق أحمر بريدة المركز الـ5 لأول مرة في تاريخه العريق الذي يعود إلى عام 1374هـ، إبان رئاسة عبدالعزيز التويجري.