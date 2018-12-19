أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الدعوات وجهت إلى 100 من الصحفيين والإعلاميين الدوليين والعرب المتخصصين في الاقتصاد، للحضور والمشاركة في الملتقى الذي تعقده وزارة المالية اليوم (الأربعاء) بحضور الوزراء، بشأن ميزانية أقوى اقتصاد عربي، وأحد أقوى 20 اقتصاداً في العالم.وقال «هذا النهج الشفاف المتمثل في آليات إعلان الميزانية والفعاليات والجلسات الإعلامية المصاحبة، والنقاشات للوزراء، يُشكِّل مكاشفةً سنويةً صحيةً وبنَّاءة، تؤكد حرص الدولة على تكريس مبدأ الشفافية وإشاعة روح المسؤولية والالتزام والإنجاز، ليس أمام القيادة فحسب، بل أمام الشريك الأول في التنمية وهو المواطن، كما أن الأرقام الواردة في الميزانية وفي البيان التمهيدي لها، والتقارير ربع السنوية، التي سبقت إعلانها أمس، تعكس حرص قيادة المملكة على ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية».وعن استعدادات الوزارة لإعلان الميزانية، قال العواد «وزارة الإعلام أعدت خطة تغطية إعلامية شاملة ومتكاملة لإعلان ميزانية 2019»، مشيراً إلى أن الجهات الإعلامية المشاركة في التغطية الإعلامية لإعلان الميزانية تشمل 514 صحيفة ورقية وإلكترونية معتمدة، 23 قناة إذاعية وتلفزيونية في بث موحد مع التلفزيون السعودي، و27 وكالة أنباء عربية ودولية، إضافة إلى المنصات الرقمية التابعة لوزارة الإعلام والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وحسابات الوزراء، وقادة رأي، والمؤثرين الاجتماعيين.