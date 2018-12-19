رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المنطقة، بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 2019 وما تحمله من بشائر الخير. وقال الأمير خالد الفيصل في برقية «أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أرفع لمقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات والشكر والعرفان، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019 كأكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة وما تحمله في طياتها من بشرى سارة بالخير والعطاء والسخاء على كافة مناطق المملكة».وأضاف: «يأتي ذلك بفضل توجيهات مقامكم الكريم لدفع عجلة التنمية والنهوض باقتصاد مملكتنا الغالية والتكيف مع التطورات لتحقيق مسيرة التنمية والتطوير 2030، بما يعود بالنفع على الوطن وما تضمنته من لفتة أبوية حانية تجاه شعبكم الوفي ولتخفيف العبء عليهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم». وختم بالقول «أسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بوجودكم ويمد في حياتكم الغالية وأن يحفظ مملكتنا تحت قيادتكم وحكمتكم الموفقة».وفي سياق متصل، قدَّم الأمير خالد الفيصل التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019 باعتبارها أكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة.وقال في برقية بهذه المناسبة: «يسعدني أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة بخالص التهاني والتبريكات والشكر والعرفان بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019 كأكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة، وما تحمله في طياتها من بشرى سارة بالخير والعطاء والسخاء على كافة مناطق المملكة، وهذا بفضل جهودكم المبذولة، وتوجيهاتكم لمواكبة الإجراءات التصحيحية والتكيف مع التطورات لتحقيق مسيرة التنمية والتطوير بالمملكة 2030 بما يعود بالنفع على الوطن وتخفيف العبء على المواطنين والاستمرار فى تنفيذ المشاريع الحضارية». وختم بالقول: "أسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيداً من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وجهودكم الموفقة نحو التطور والرقي والازدهار».