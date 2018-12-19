وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أمس (الثلاثاء)، على مشروع مدينة السيارات في العكيشية جنوب مكة المكرمة، الذي يجري تنفيذه حالياً على مساحة تتجاوز الـ4.5 مليون متر مربع، ويضم ورشاً ومعارض وعدداً من الخدمات المتنوعة الأخرى. واستمع إلى شرح مفصل عن مناطق مدينة السيارات الأربع، حيث تحتوي المنطقة الأولى «المعارض» على وكالات السيارات وعلى معارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة وحراج السيارات، كما تحتوي على منطقة تجارية للخدمات وشركات تأجير السيارات ومحطات الوقود، فيما تنقسم المنطقة الثانية «الورش» إلى خمس مراحل، أربع منها تحتوي على مراكز الصيانة لوكلاء السيارات ومراكز الصيانة الكبرى والورش كما تحتوي المرحلة الخامسة على منطقة تجارية لمحلات قطع الغيار والخدمات. وتعرف الأمير عبدالله بن بندر على المنطقة الثالثة (التشليح - المعدات الثقيلة - النقليات - المستودعات) التي تحتوي على محلات قطع غيار المستعمل «التشليح» وبيع المعدات الثقيلة وشركات نقل السيارات، إضافة إلى الفحص الدوري ومدرسة تعليم قيادة السيارات والعديد من الخدمات العامة، فيما تتكون المنطقة الرابعة «القرية العمالية» الواقعة على مساحة 400 ألف متر مربع من عدة مجمعات سكنية للعمالة مصممة بمعايير حضارية ويحتوي كل مجمع على عدة عمائر سكنية ومنطقة ترفيهية ومطعم ومصلى.من جهة ثانية، تسلَّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس، التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة من مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد الحجيلي.واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى موجز عن محتوى التقرير المتضمن إحصاءات عن الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة، إضافةً لتوصيف مفصل عن الوضع البيئي في محافظات المنطقة، كما اطلع على مؤشرات الطقس والتقارير الخاصة بها والظواهر الجوية بالمنطقة علاوة على آلية عمل الإنذار المبكر.