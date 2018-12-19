ناقش مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش تسهيل إجراءت النزلاء، والتعاون معهم فيما يحقق المصلحة العامة، إذ تم اعتماد غُرَف خاصة للمحامين والموثقين بسجون وإصلاحيات المنطقة، في كلٍّ من إصلاحية العاصمة المقدسة، وسجن الشميسي، وإصلاحية جدة، وسجن الطائف.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المديرية العامة للسجون بجدة أمس الأول، بحضور رئيس وأعضاء لجنة المحامين والموثقين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.واستعرض رئيس لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة المحامي بدر بن فرحان الروقي الدورات التدريبية المتخصصة التي ستُنفّذ في وقتٍ لاحق، وتستهدف الضباط، والأفراد في مجال القانون.