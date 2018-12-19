24 هدفا شهدتها الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كانت فيها الكلمة العليا للاعبين الأجانب الذين سجلوا 18 هدفا، فيما كان نصيب المحليين 6 أهداف، بينما تساوت الكفة على مستوى الصناعة بين الطرفين، حيث صنع كلا الطرفين 16 هدفا بالمناصفة بينهما؛ 8 للمحليين ومثلها للمحترفين الأجانب.وفيما غابت الأهداف من تسديدات خارج المنطقة، فإن هذه الجولة شهدت احتساب 5 ضربات جزاء سجلت جميعها في 5 مباريات مختلفة، وسجلت 5 أهداف بالرأسيات، بينما سجل 14 هدفا من تسديدات من داخل المنطقة.وجاءت 9 أهداف عن طريق العرضيات، بينما صنعت 8 أهداف عن طريق العمق، فيما جاء هدفان من كرات ثابتة أحدهما عبر ضربة زاوية والأخرى عن طريق (فاول). وسجلت هذه الجولة 7 انتصارات كان نصيب الضيوف منها 4 انتصارات، مقابل 3 لأصحاب الأرض، وحضر التعادل الإيجابي في مباراة واحدة.وشهدت هذه الجولة تسجيل أول فوز للاتحاد بالدوري ليتساوى بالنقاط مع أحد ويتقدم عليه للمرتبة قبل الأخيرة، بفارق الأهداف، بينما شهدت الجولة أول هزيمة للهلال بالدوري على ملعبه بجامعة الملك سعود على يد الحزم.فيما استعاد النصر نغمة الفوز برباعية نظيفة على الرائد سجلها المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي سجل اسمه كأول لاعب يسجل (سوبر هاتريك) هذا الموسم، وسجل أول هدف بواسطة ضربة جزاء، غاب الانتصار عن الأهلي للجولة الثالثة على التوالي بعد خسارته بهدف نظيف أمام الشباب في الوقت القاتل ليبقى عند نقاطه الـ24، بينما تقدم التعاون للمركز الثالث مواصلا سلسلة انتصاراته في الجولات الأربع الأخيرة.وخسر الوحدة للمرة الثانية على التوالي لتتراجع من المركز الرابع للسادس، فيما سجل الاتفاق أول فوز له بعد أن غاب عنه في آخر 6 جولات.