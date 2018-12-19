كشفت جامعة الطائف عن آلية تحويلها إلى جامعة مستقلة غير ربحية بحلول عام 2030، تتمتع بالكفاءة المؤسسية والقدرة على التكيف مع المستجدات، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الإنتاجية العالية.وتطرق عدد من المسؤولين والمختصين، خلال ورشة عمل بعنوان «مقومات التحول المؤسسي»، لتفاصيل مشروع تحول الجامعة المؤسسي، بهدف نقلها من ثقافة المؤسسة الحكومية إلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وتحقيق التميز وفق رؤية المملكة 2030.وعرض أعضاء الفريق النموذج المقترح للتحول المؤسسي الذي يعتمد على ثلاثة أساسيات هي: الكفاءة المؤسسية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الرشيقة، كما يضم ثلاثة عناصر هي: الهيكل التنظيمي، والموارد البشرية، والبنية التحتية. من جهة ثانية، استعرض وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري، خلال زيارته لكلية التربية بجامعة الطائف، توجهات الوزارة لإعداد المعلمين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وما يتماشى مع توجهات وزارة التعليم الإستراتيجية والاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم.