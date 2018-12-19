أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مواقع مخالفة يُزاول فيها بيع مواد البناء من الأسمنت والبطحاء والخرسانة ومعامل الطوب الأسمنتي، وتم إتلاف أكثر من 10 آلاف حبة طوب أسمنتي، ونقل حمولة 3 قلابات كبيرة من الخرسانة ورميها بالمرمى العام للأمانة، مع مصادرة 120 صبة خرسانية من الصبات التحذيرية.وسحبت البلدية «تريلا» استخدمها أحد العمالة المخالفة لأنظمة العمل لبيع الأسمنت دون وجود ترخيص، فيما تم سحب شيولين يستخدمان في عملية البيع المخالف لمواد البناء، وتم تسليم إدارة المرور بالعاصمة العاصمة المقدسة الشاحنات المخالفة والمعدات لحجزها إلى حين استكمال الإجراءات النظامية، وسداد المخالفات المترتبة على ملاكها.وجرى خلال الحملة ضبط خمسة عمال مخالفين يديرون أعمال بيع مواد البناء، وتم أخذ الإقرار على أحد ملاك المواقع المخالفة بمراجعة البلدية، وإعداد محضر مشترك بالحملة.