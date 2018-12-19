كشف وزير المالية محمد الجدعان، تحصيل 50 مليار ريال من حملة الفساد لميزانية هذا العام. وتوقع استمرار تحصيل بقية المبالغ المتحصلة من حملة الفساد من قبل المدعي العام، التي بلغت 100 مليار دولار.وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن الميزانية العامة أمس (الثلاثاء)، في مقر وزارة المالية بالرياض، أن عدد رخص المستثمرين الأجانب للعام الحالي وصل إلى ضعف العام الماضي، بإصدار أكثر من 700 رخصة في هذا العام الحالي، بعدما كانت 350 رخصة في العام الماضي.وقال الوزير الجدعان: «الوزارة تلتزم بتوفير كافة الإمكانات للدفاع عن أراضي المملكة ومواطنيها، أياً كانت الموارد والأموال التي تحتاجها، إضافة الى دعم الأشقاء في اليمن من خلال توفير الخدمات الإنسانية لإعادة أعمار اليمن».ونوه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تسير وفق جدول محدد ولا يرغب في تسريعها؛ تفادياً لأي آثار سلبية على النمو الاقتصادي.وأضاف: «الحكومة تسعى لتسوية أي خلافات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمستحقات، إذ جرى إعلان تسوية بعض الخلافات مثل قطاع الاتصالات، وكذلك مع الموردين والمقاولين، وصرفت مليارات الريالات خلال العام الحالي، ويتوقع أن تنتهي التسويات مع الجهات الأخرى في الأسابيع القادمة».