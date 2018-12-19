أكد نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أن ميزانية هذا العام جاءت محققة للآمال والتطلعات المنشودة وفق منهجية وقيادة حكيمة أسهمت في تقدم اقتصادي ملموس من خلال تصحيح العديد من الأوضاع المالية العامة وإدارة الموارد الاقتصادية التي شهدت تطوراً نوعياً بدءاً من مراحلها الأولى.وبين، أن هذه القفزات الاقتصادية المتتالية تدل على اهتمام القيادة ـ أيدها الله ـ بمواطني ومواطنات هذه البلاد المباركة , والحرص على كل ما من شأنه تحقيق رفاهيتهم , مشيراً إلى أن الأرقام المعلنة ترسم منهجية الاستمرارية في التنمية بما يضمن النهوض بالوطن عبر رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر العديد من المستهدفات المستقبلية وتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.ورفع الأمير فهد بن تركي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1440 - 1441هـ ، التي حملت في طيّاتها الكثير من النتائج الإيجابية لتنمية هذه البلاد المباركة، مشيراً إلى إن ما تمر به المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إنما هو ثمره جهود مباركة ومواصلة العمل والإنجاز لخدمة ونماء الوطن ومواطنيه عبر سلسلة مبادرات تهتم بتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في العديد من القطاعات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.