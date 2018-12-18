‏رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، باسمه وباسم كافة الرياضيين في المملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1440 - 1441هـ (2019م).وقال آل الشيخ بهذه المناسبة: "نعيش اليوم ونحن ننعم بالخيرات التي وهبها الله - عز وجل - لهذا الوطن العظيم، في ظل قيادة حكيمة تقود المملكة لعدد من الإصلاحات الاقتصادية، التي أتت بثمارها مع إعلان هذه الميزانية المباركة، وما تضمنته من حزمة من البرامج الاقتصادية والتنموية الشاملة في مختلف المجالات، الأمر الذي جعلها الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة ولله الحمد".وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "حظي قطاع الرياضة بدعم غير مسبوق من قادة هذا الوطن الغالي، ولعل إقامة العديد من الفعاليات والأحداث العالمية في المملكة، لدليل كبير على حقيقة هذا الدعم، الأمر الذي جعل المملكة محط أنظار كافة الرياضيين في العالم".وأشار تركي آل الشيخ، إلى أن المملكة - ولله الحمد - تسير بخطى واضحة وثابتة نحو مرحلة تنموية مختلفة، بما يتوافق مع رؤية 2030، وصولا لتوفير كل وسائل الرفاهية والحياة الكريمة للشعب السعودي النبيل ، وهو ما أكده إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، التي أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بحمد الله وتوفيقه.وتمنى آل الشيخ في ختام تصريحه أن يحفظ الله لهذا الوطن الغالي أمنه واستقراره، وزيادة نمائه ورخائه، وأن يرد كيد الحاقدين والأعداء، وأن يحفظ الله - عز وجل - خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويمدهما بالعون والسداد.