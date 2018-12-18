رفع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز و ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية ستحقق ـ بإذن الله ـ ما تنشده القيادة الحكيمة.وأشار أمير منطقة القصيم إلى أن أرقام الميزانية العامة للدولة عكست اهتمام القيادة الرشيدة بالتوسع التنموي لدعم اقتصاد هذه البلاد المباركة واستقرارها في ظل المتغيرات الاقتصادية , حيث رسمت من خلالها عدد من الأهداف المستقبلية التي حققت نقلة نوعية على منهجية تقديم الخدمات وانخفاض ملحوظاً في العجز وتعديل لتوقعات نمو الناتج الإجمالي عبر نتائج إيجابية على مدار العام , مبيناً سموه أن ميزانية هذا العام تؤكد على الاستمرارية في تعزيز ورفاهية المواطن عبر العديد من المستهدفات المستقبلية وتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإستدامة المالية العامة .وأكد أمير منطقة القصيم أن الميزانية التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة تؤكد على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى نموذج اقتصادي رائد على مستوى العالم ، التي عكست الرؤية الحكيمة لقيادة المملكة وتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات استثمارية متنوعة في جميع القطاعات الحيوية , وهو ما سينعكس إيجاباً على حياة المواطن ورفاهيته.وبين أمير منطقة القصيم أن إعلان الميزانية كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية المحيطة ، يدل بفضل الله تعالى على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي عملت عليها الدولة خلال الفترة الماضية ، ولكي يواصل الوطن تنميته الشاملة وتعزيز مرتكزاته الاقتصادية المتنوعة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تؤكد متانة الاقتصاد السعودي . وفي ختام تصريحه ، دعا سمو أمير منطقة القصيم الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الحكيمة وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.