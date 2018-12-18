أطلق مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، ورئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري، مبادرة «إحسان» (دع المكان أنظف مما كان)، والتي تنفذها «وحدة الشراكة» شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بتعليم القريات، بالتعاون مع العلاقات العامة ببلدية القريات.وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع للحفاظ على نظافة أماكن الرحلات البرية، حيث انطلقت رحلة المبادرة من إدارة التعليم.وقدَّم مدير وحدة الشراكة عبدالكريم العبدلي نبذه عن المبادرة وأهدافها، ثم ألقى الدكتور الثبيتي كلمته موجهاً شكره لكل من ساهم في انطلاق المبادرة، ثم قدم المهندس سميحان الشمري شكره للجميع، وأكد على أهمية استمرار مثل هذه البرامج لخدمة لمجتمع.