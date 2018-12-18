رفع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1440-1441 الموافق 2019م، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، التي تعكس الخطوات الثابتة التي خطتها بسياساتها المالية والاقتصادية الحكيمة.وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن ما تضمنته بنود الميزانية القياسية من الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة، وتنوّع المشاريع وتعدد مصادر الدخل، والخدمات المتميزة للمواطنين، دلالة على متانة اقتصاد هذه البلاد المباركة واعتماده على أسس الاستدامة والنمو بما يحقق الرفاه للمواطنين وأجيال المستقبل.وثمن الدكتور عبدالفتاح مشاط حرص القيادة على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، ليشمل التطور الإنسان والمكان، مشيدًا باهتمام القيادة الرشيدة ومتابعتها لسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.وأشار نائب وزير الحج والعمرة إلى أن ميزانية الخير والنماء ستمكن منظومة خدمات الحج والعمرة بشكل عام ووزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص من استخدام أحدث التقنيات وابتكار حلول ذكية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقليص مدد الانتظار و الإجراءات بما ينعكس بشكل إيجابي على راحة قاصدي بيت الله الحرام وتيسير أداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.ونوّه نائب وزير الحج والعمرة بالرعاية والاهتمام الذي تحظى به منظومة خدمات الحج والعمرة من القيادة الرشيدة، مبيّنًا أن مسارات التنمية ومبادرات التطور تصب في صالح تجربة الحاج والمعتمر والزائر لتيسيرها وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها و أمنها وأمانها ورخاءها .