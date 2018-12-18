رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة الصادقة والمخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 2019 وما حملته من بشائر الخير لأكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة.وقال في تصريح صحفي " نزداد فخراً يوماً بعد يوم بولاة أمرنا وبنظرتهم الثاقبة للأمور التي جعلت من بلادنا أقوى ثباتاً وأكثر دعماً لشعبها وتقف على أرض صلبة واقتصاد متين بفضل الله ثم المنهج المتوازن وقراءة كافة الأحداث من حولنا والحرص على تنمية الوطن ورفاهية المواطن ودعم وحدته وأمنه ونمائه".ونوه أمير منطقة حائل بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح ولي عهده من حرص على تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والمتابعة الدقيقة لإنجاز مشاريع البناء والنماء للوطن بكل عزم وحزم وتفاؤل، داعيًا الله بأن يحفظ الوطن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي وأن تتواصل ميزانيات الخير بتصاعد مستمر من عام لآخر.