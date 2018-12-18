أكد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أن الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حملت معها الكثير من مؤشرات الخير، التي ستكون إضافة إلى ما تشهده المملكة من قفزات تنموية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيراً إلى دلالتها على سير الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم، والرفاهية لأبناء الوطن، وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.ونوّه بالتقدم الملحوظ الذي شهدته ميزانية هذا العام في كافة الأصعدة والمجالات، ومنها زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.ولفت الأمير تركي بن هذلول النظر إلى اهتمام القيادة الرشيدة في تطوير ودعم كافة القطاعات العسكرية والخدمية، وفق خطط شاملة تسرع عجلة التنمية في المملكة.ودعا في ختام تصريحه ، المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ورغد العيش .