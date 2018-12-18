جدة 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019 باعتبارها أكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة .وقال أمير منطقة مكة المكرمة في برقية بهذه المناسبة : " يسعدني أن أبعث لسموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة بخالص التهاني والتبريكات والشكر والعرفان بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي "2019" كأكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة، وما تحمله في طياتها من بشرى سارة بالخير والعطاء والسخاء على كافة مناطق المملكة ، وهذا بفضل من الله ثم بجهود سموكم الكريم المبذولة، وتوجيهاتكم لمواكبة الإجراءات التصحيحية والتكيف مع التطورات لتحقيق مسيرة التنمية والتطوير بالمملكة (2030) بما يعود بالنفع على الوطن وتخفيف العبء على المواطنين والإستمرار فى تنفيذ المشاريع الحضارية".وختم أمير منطقة مكة المكرمة بالقول : " اسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيدا من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وجهود سموكم الكريم الموفقة نحو التطور والرقي والإزدهار ".