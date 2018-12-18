رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمـد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) .وقال في تصريح له بهذه المناسبة " إن المملكة بفضل من الله جل في علاه قادرة وبتوجيهات قيادتها الحكيمة على التعامل مع كافة المتغيرات الظاهرة على الاقتصاد العالمي وتجلت هذه الإصلاحات والإجراءات في إعلان ميزانية تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة بأكثر من ترليون ريال في إشارة واضحة على المتانة العظيمة للاقتصاد السعودي وقدرة رجالاته على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل بصعوباته وعوائقه " .وأضاف: " إن مخرجات ونتائج رؤية المملكة 2030 تحقق في كل يوم تقدماً مميزاً في خططها الواضحة والشاملة فالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المباشرة والصارمة من ولي عهده تؤكد لنا الخطى الثابتة والأنجاز المنشود في مؤشرات عملية تقوم على تنويع الاقتصاد والاستدامة التنموية على مبدأ الشفافية وفي هدف أول وسامي على تلبية التطلعات وتحقيق الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن .ودعا الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة ومقدراتها وأن يديم عز وتمكين قيادتها لكل خير ومنفعة للبلاد والعباد .