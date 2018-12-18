وصف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم بميزانية الخير والنماء لهذه البلاد المباركة في ظل قيادتها الحكيمة ، التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة ، بحجم انفاق 1106 مليارات ريال، يستحوذ التعليم والصحة فيها على النسبة الأكبر من الإنفاق كتأكيد على اهتمام الدولة أيدها الله بهاذين القطاعين.وأشار إلى أن إعلان الميزانية بأرقامها العالية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وتدعم كذلك تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وأكد أمير المنطقة الشرقية أن خادم الحرمين الشريفين يضع المواطن محل اهتمامه إذ يعد هو محور التنمية وركيزته الأساسية ومن أولوياته ، ظهر ذلك في أمره الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي .وأضاف بأن القيادة عازمة على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.ودعا الله أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويديم على بلادنا أمنها وآمانها واستقرار.