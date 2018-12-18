رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) .وقال : إن ما أفرزته أرقام الميزانية العامة للدولة التي تم الإعلان عنها اليوم تأتي لتؤكد بعد نظر وحنكة خادم الحرمين الشريفين في إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف ومؤشرات اقتصادية عالمية ضعيفة، وجاءت لتبرهن على جودة السياسات المالية التي تسير عليها المملكة وفق خطط مدروسة ورؤية محكمة أسهمت في الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ المملكة التي تجاوزت من خلالها العقبات كافة، وجعلت من تنمية الوطن ورفاهية المواطن الهدف الأساس الذي تؤكده دومًا توجيهات خادم الحرمين الشريفين لمسؤولي الدولة كافة بسرعة الإنجاز وجودة المنجز.وأبان أن الميزانية حملت معها بشائر الخير والنماء والتطور للوطن وبما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة الانفاق ويحقق الاستدامة والاستقرار المالي في ظل القيادة الرشيدة.وسأل أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهد بالصحة والعافية ويعز بهما دينه وينصرهما بنصره, وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها.